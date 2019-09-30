حماية المستهلك يحذر من استخدام المنتج الطبى "Leptin"

حذر جهاز حماية المستهلك، من استخدام المنتج الطبى "Leptin"، حيث رصدت إدارة الإعلانات المضللة والأنشطة التسويقية الخادعة بالجهاز من إعلان الشركة المنتجة على بعض القنوات الفضائية، والتى تدعى فيه الشركة المنتجة على حصول المنتج المعلن عنه على تصريح من وزارة الصحة، وهو على خلاف الحقيقة.



وأوضح الجهاز فى بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة الممثل القانونى للشركة إلى النيابة العامة وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



وقد أهاب الجهاز بالمواطنين "أصحاب الشكاوى" التجاوب مع مجموعات العمل بالجهاز، مشددًا على كافة الكيانات والشركات – أطراف المنظومة الاستهلاكية – سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين بصورة أكثر إيجابية، ووجه الجهاز رسالة للتجار ومقدمى الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، مؤكدًا أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأن المواطن هو محور اهتمام كل مؤسسات الدولة.