"القومى للمرأة" يواصل حملات التوعية بأسوان تحت شعار "بلدى أمانة"

استكملت بمحافظة أسوان فعاليات حملة "طرق الأبواب" التى يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار "بلدي أمانة" وتمتد على مدار ثلاثة أيام.



واستهدفت الحملة توعية السيدات بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر، وفي نفس الوقت توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.



ونجحت الحملة خلال اليوم الثاني في الوصول إلى عدد ١٦٥٨٧ إجمالي المستهدفين من الفتيات والسيدات ورجال بعدد (٥٠) قرية تتضمن قرى "السباعية - البصيلية- البصيلية الوسطى - الحاجر - العطواني - البحيرة - الحجز بحري - القنادلة - الملح شرق - المحاميد - الصداقة القديمة - الناصرية - الأعقاب قبلي - الأعقاب بحري - خور عواضة - عزبة شنودة - عزبة عسكر - السيل الريفي - السيل الجديد - دابود - أبوهور - الجنينة والشباك - توشكى - مدينة نصر النوبة - كورسكو - أبوحنضل - بلانة أول - بلانة ثالث - عمائر الشرطة والديوان -الإصلاح القبلية - الإصلاح البحرية - الـ٥٠ أوضة - سبيل أبوناجي - العتمور المستجد - البيارة - الرمد الغربي- التوفيقية - المربعات والحرية - المنشية شرق - نجع ونس - الشطب - نجع العرب - الكرنتينة - الأشراف - الغابة الكبيرة والصغيرة - أبوالريش - الشيخ إبراهيم - نجع الشيخ....الكروم - القراريش بمراكز أدفو - كوم أمبو - نصر النوبة - دراو - أسوان" بالمحافظة، واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفروع بالمحافظة.



جدير بالذكر أن الهدف من الحملة التوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على المستويات كافة، بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.