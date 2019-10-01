"حماية المستهلك" يُحذر من المسابقات الوهمية على "الواتس آب"

حذر جهاز حماية المستهلك، من الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، والوقوع في براثن شبكات النصب والاحتيال، التى تدعو المتصفح بنسخ الرسالة الموجودة بالصفحة وإرسالها إلى أشخاص آخرين أو مجموعات "الواتس آب"، ومن تلك الإعلانات الرابط:"http:freehajtripa.com"، حيث يدعو الإعلان الوهمى المواطنين بالإسراع بالتسجيل فى مسابقة رحلة عمرة مدفوعة التكاليف مجانًا أو ما يوازيها من مبلغ مالى مساويًا لعملة البلد المشترك، معلنًا أنها مقدمة من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السعودية، بالتعاون مع قناة مكة المكرمة الرسمية.



وأكد اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن منظومة وعي المواطنين بحقوقهم ليست مسئولية الأجهزة التنفيذية فقط؛ بل مسئولية كل المؤسسات بدءً من المدارس والجامعات وأيضًا المجتمع المدني، والأجهزة المعنية، وهو ما يقوم به الجهاز حاليًا، من خلال التنسيق مع كل الأجهزة والمؤسسات المعنية؛ بهدف التوعية بحقوق المستهلك، كما يتم التنسيق مع وزارة الأوقاف عن توحيد خطبة جمعة لتوعية جموع المستهلكين بحقوقهم فى مجال منظومة المستهلك، وفضل التاجر الأمين، وأيضًا عقوبة التاجر الغشاش، وهو تكرار لما حدث في شهر إبريل الماضي، في إطار خلق منظومة متكاملة للمحافظة على حقوق المواطنين.



وأوضح - اللواء "عبدالمعطي" - أن قانون حماية المستهلك الجديد يلزم التاجر بالإعلان عن أسعار السلع وكذلك تقديم فاتورة للمستهلك؛ إلا أنه بدون توعية المواطن بحقوقه ونشر التوعية، فلن يتحقق الهدف من القانون.



وأضاف - اللواء "عبدالمعطي"- أنه منذ عمله بالجهاز قام بعدة حملات رقابية ومبادرات توعوية بمعاونة جميع العاملين بالجهاز، منوهًا أن العمل فى منظومة حماية المستهلك تعد رسالة، وهو ما انعكس على منظومة حل شكاوى المواطنين خلال الفترة الحالية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بإيجاد طرق غير تقليدية لحل شكاوى المواطنين والحفاظ على حقوقهم، كما يتم عقد العديد من الندوات فى المؤسسات الجامعية، بالتعاون مع كافة الأجهزة والمؤسسات، من أجل نشر منظومة التوعية بحقوق المستهلك، بجانب إعطاء الجهاز شهادات صديقة المستهلك بالتاجر الملتزم، وفقا للقانون الجديد وذلك لتشجيع من يلتزم فى معاملاته دون أى ضرر بالمستهلك.