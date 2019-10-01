فى خدمتك.. المستندات المطلوبة لإثبات الإصابة بالعمل خارج البلاد

نقدم لكم من خلال هذه السطور المستندات المطلوبة لإثبات الإصابة خارج البلاد، كما أعلنها موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:



ج ـ المستندات المطلوبة للإصابة خارج البلاد:

1. إخطار عن وقوع الإصابة محرر على النموذج (64) المرفق بالقرار الوزاري 554 2007.

2. محضر تحقيق بالحادث محررا عن طريق جهة رسميه باللغة العربية أو مترجما ترجمه رسميه للعربية ومصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ومعتمد من وزاره الخارجية.

د- المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل:

‌أ- إخطار عن وقوع الإصابة معتمد ومختوم على النموذج (67) المرفق بالقرار الوزاري 5542007.

ب- بيان يوضح طبيعة عمل المصاب واختصاصاته وتاريخ بدء مزاولته ومستوى أدائه.

‌ج- بيان ما كلف به من عمل إضافي وطبيعته والمدة المحددة لأدائه وما تم من إنجازه فيها وعما إذا كانت تؤدى فى ساعات العمل الأصلية أو الإضافيه وتدعيم ذلك بالمستندات.

‌د-الملف الطبي للمصاب من واقع ملف الخدمة وإجازاته المرضية الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشرة وفى الحالات التي يقوم فيها التأمين الصحي بالعلاج تقدم البيانات من الهيئه العامة التأمين الصحي.