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فن

عرض فيلم الممر بقصر السينما بمناسبة ذكرى حرب 6 اكتوبر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:47 م
جريدة الدستور
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عرض فيلم "الممر" في احتفالات نصر أكتوبر المجيد، وأعلن قصر السينما وبناء على طلب الجماهير وفي إطار احتفالات ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973 عرض فيلمى "الممر" للمخرج شريف عرفة و"جيوش الشمس" للمخرج شادي عبد السلام وذلك في تمام السابعة مساء يوم الخميس المقبل.

وتصدر فيلم الممر، مؤشرات بحث "جوجل" مساء اليوم الأثنين، تزامنًا مع قرب الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد، وسادت حالة من الفرحة والسعادة لمشاهدة فيلم الممر، والذي يعُرض في دور العرض الحالي في سينمات مصر.

وكان المخرج شريف عرفة قد صرح بأن الفيلم شارك فيه بموقع التصوير نحو 700 شخص، مشيرا إلى أنه حاول تقديم قصة "الممر" بشكل إنساني، مؤكدًا أن تصنيفه كفيلم حربي فقط تصنيف غير دقيق.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، التصوير لـ أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور لـ باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وجرت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

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