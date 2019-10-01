الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 الموافق 02 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

ماذا تفعل فى حالة إصابتك بالعمل؟

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:57 ص
جريدة الدستور
مرام سعيد
طباعة
نقدم لكم من خلال هذه السطور كل مايخص تعريف إصابة العمل وحقك من خلالها، وذلك نقلا عن موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

يلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها، وفي حالة امتناعة يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الصندوق.

أنواع إصابات العمل هي:
1- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون.
2- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.
3-الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.
4- الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.
وتسرى أحكام تأمين إصابة العمل على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى المادة (1) من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بالإضافة إلى الفئات الآتية:
العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
1- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
2- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
3- المكلفون بالخدمة العامة.
4- الملتحقون بعمل بعد سن الستين ولا يسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل الانطلاقة الكبرى لمنصة watch it

منذ حوالي 15 ساعة

"مباشر قطر" تكشف تفاصيل لقاء الهارب محمد على بضابط المخابرات القطرية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر: خالد علي يحصل على تمويلات خارجية لدعم مظاهرات الإخوان

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. لحظة ضبط موظفين بـ«رشوة» في القاهرة

ads

الصور

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف بالمستندات حقيقة الأموال القطرية في شركات محمد علي

خلال ساعات.. تفاصيل إعلان مصير أسعار البنزين

شاهد.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها بالجيم

"مباشر قطر" تكشف تفاصيل لقاء الهارب محمد على بضابط المخابرات القطرية (فيديو)

أيام زمان

معلومات تعرفها للمرة الأولى عن إبراهيم سعفان.. وسبب رحيل 4 من أبنائه

الوحش المصري في تركيا

علاء ولي الدين تقمص شخصية والدته الحقيقة في "الناظر صلاح الدين".. تعرف على القصة

فنانة مصرية تسببت باغتيال عالمة الذرة سميرة موسى.. تعرف عليها

الصحة

وصفة منزلية لحماية أسنانك من تصبغات القهوة

4 علاجات فعالة للتخلص من الصداع

آلام المعدة مؤشر لإصابة الأطفال بالاكتئاب

5 مواد احذر من وضعها على بشرتك

الرئيس نيوز

تأجيل البت في مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى 8 أكتوبر

السجيني أمينا لـ"دعم مصر" للعام الثاني.. والإبقاء على المكتب السياسي باستثناء "الخشن"

لأول مرة.. "حماس" تتهم قطر بالتطبيع مع إسرائيل

القبض على موظفيّن في محافظة القاهرة متلبسيّن بـ"الرشوة"

منوعات

التاكسي الطائر والدرون على طاولة معرض "دبي للهليكوبتر"

طائرة مسيرة تعثر على مجرم صيني هارب من 17 سنة

السعودية تحقق المركز الثاني في مسابقة Hardware CTF

الصين تحتفل بالذكرى 70 لتأسيسها بعرض عسكري ضخم

كشكول

تكريم المعلمين والطلاب المتميزين بمدرسة الطيار عمرو عبده بالقاهرة الجديدة

إنطلاق نموذج محاكاة الرئاسة الأمريكية باقتصاد القاهرة للعام الـ13

"التعليم العالي" تكشف ملامح الدراسة بالجامعة التكنولوجية بالقاهرة

غدًا.. حفل مشاريع تخرج كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية بدار الأوبرا

إسلام سياسي

بالصوت والصورة.. قادة الإخوان يعترفون بحملهم السلاح وانتهاج العنف

إخوانى منشق يكشف طرق استغلال "الإخوان" عناصرها

اعترافات الموالين للإخوان: "كل واحد يشيل شيلته"

داعية سلفى: "الجزيرة" تقود مخططًا شيطانيًا ضد مصر


زيت وسكر

تفاصيل إنشاء وحدة المسئولية الاجتماعية للشركات لدعم مبادرات الصحة العامة

مستشفى سرطان الأطفال يحتفل باليوم العالمى للصيادلة

ترشيد المياه فى ندوة لطالبات الثانوى بالأقصر

وزير الرى يستعرض أجندة أسبوع القاهرة الثانى للمياه

مقالات الرأي
ماجد حبته
مساجد أردوغان.. أوكار تجسس!
محمد العسيري
محمد العسيري: عايزينها تبقى ثورة
د. منى حلمى
الذى يمنعنى فعلًا من أن أمشى على حَل شعرى
محمود عابدين
تحيا مصر
المزيد

الثقافة

استجابة لـ"الدستور" و"90 دقيقة".. انتصار عبد المنعم تحصل على منحة التفرغ

الهناجر يستضيف الفائزين في مسابقة "لووون"

حفلان لأشهر نجوم الباليه الروسي بالأوبرا.. مطلع أكتوبر

غدًا.. اختبارات المواهب الذهبية بسينما الهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك