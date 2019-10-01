ماذا تفعل فى حالة إصابتك بالعمل؟

نقدم لكم من خلال هذه السطور كل مايخص تعريف إصابة العمل وحقك من خلالها، وذلك نقلا عن موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.



يلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها، وفي حالة امتناعة يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الصندوق.



أنواع إصابات العمل هي:

1- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون.

2- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.

3-الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.

4- الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.

وتسرى أحكام تأمين إصابة العمل على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى المادة (1) من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بالإضافة إلى الفئات الآتية:

العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

1- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.

2- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.

3- المكلفون بالخدمة العامة.

4- الملتحقون بعمل بعد سن الستين ولا يسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.