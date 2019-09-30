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الثقافة

استجابة لـ"الدستور" و"90 دقيقة".. انتصار عبد المنعم تحصل على منحة التفرغ

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:44 م
انتصار عبد المنعم
انتصار عبد المنعم
ايهاب مصطفى
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نشرت جريدة "الدستور" الشكوى التي تقدمت بها الروائية انتصار عبد المنعم في عددها الورقي الصادر بتاريخ 1 سبتمبر، تحت عنوان "صرخة أديبة.. الإخوان يعاقبون انتصار عبد المنعم"، وظهرت عبد المنعم، مع الدكتور محمد الباز في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور، وشرحت أنها فازت بمنحة تفرغ من وزارة الثقافة، بالقرار الوزاري التنفيذي رقم (1) بتاريخ 17 2019 لمدة عام اعتبارا من 1 7 2019 حتى 3062020.

ورغم حصولها على مذكرة تنفيذية بتاريخ 11 7 2019 من إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بجواز تسلمها المنحة وتفرغها وفقا لقانون الخدمة المدنية لإنجاز مشروع المنحة الذي تمت الموافقة عليه من وزارة الثقافة، وحصولها أيضا على موافقة موجه عام المادة، والمحافظ، ظل الموظف يتعنت في الإجراءات، وفي عرض الأوراق على المسئولين، وعندما يأتيه الرد بالموافقة، يقوم بعملية إعادة عرض على نفس المسئولين، حتى تسبب في ضياع الوقت المسموح به لتسلم المنحة وهو 60 يوما، وضاع من المنحة ثلاثة أشهر.

ووجهت رسالة لوزير التربية والتعليم، قالت إنها مبدعة في مجال التدريس وحصلت على لقب المعلم المثالي بالفعل، وهي أيضا مبدعة في مجال آخر وهو مجال الأدب وحصلت على جوائز مصرية وعربية وتم ترجمة أعمالها للغات أخرى، فكيف لا تستحق بعد ذلك أن تحصل على جائزتها التي حصلت عليها من وزارة الثقافة وهي منحة التفرغ؟ ووجهت رسالة إلى وزيرة الثقافة كي تقبل الالتماس الذي قدمته لها بحفظ حقها في تسلم المنحة فور الانتهاء من التحقيق مع الموظف المتعسف.

وأوضحت في رسالتها أنه سيتم تحويلها للتحقيق بسبب ظهورها في البرنامج، وكان نفس الموظف الذي تسبب في ضياع ثلاثة أشهر من المنحة، هو نفسه قدم شكوى ضدها بتاريخ 3 سبتمبر وجرى التحقيق معها بالفعل.

وكان للدكتور محمد الباز الفضل في أن يعرف الناس والمسئولين ما يدور في دهاليز المصالح الحكومية، من تعسف بلا مبرر. وتساءلت "عبد المنعم" على الهواء مباشرة خلال البرنامج: هل يتم عقابي لأني كتبت كتاب "حكايتي مع الإخوان"؟ هل من الطبيعي أن يتم التلاعب بالقانون لمدة ثلاثة أشهر كي تضيع المنحة؟

بعد البرنامج، تابع الدكتور محمد الباز الموضوع مع كافة المسئولين حتى انتهت المشكلة وحصلت على خطاب إخلاء الطرف بالفعل ولكن بعد ضياع وقت تسلم المنحة بثلاثة أشهر.

وكان الأمل الأخير في موافقة وزيرة الثقافة على تسلم المنحة وإنقاذا للموقف بذل كل من في مكتب الوزيرة جهده لإنهاء الأزمة على خير.

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