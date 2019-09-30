مدرب بايرن: توتنهام دليل على أن من صبر ظفر

قال نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين، إن فلسفة توتنهام هوتسبير بقيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو يجب أن تكون مثالا يحتذى للأندية الأوروبية وتثبت أن من يصبر ينال مكافأة في النهاية.



ورغم تواضع ميزانية النادي اللندني لضم لاعبين جدد تأهل توتنهام لدوري أبطال أوروبا أربع مرات متتالية تحت قيادة المدرب الأرجنتيني وفاق التوقعات حين تأهل لنهائي البطولة لأول مرة في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام ليفربول.



وقال كوفاتش للصحفيين قبل أن يحل بايرن ضيفا على توتنهام غدا الثلاثاء "توتنهام يمثل بارقة أمل إيجابية في كرة القدم الأوروبية. إنه فريق قادر حاليا على مقارعة الفرق الكبيرة رغم أن الأمور لم تكن كذلك قبل ست أو سبع سنوات. أدى بوكيتينو مهمة رائعة وقدم مثالا للآخرين على أهمية التحلي بالصبر، جميع لاعبيه من الطراز العالمي من دول مختلفة، ندرك تماما طبيعة الفريق الذي سنواجهه غدا".



وأضاف "توتنهام يقدم كرة قدم جميلة ومبتكرة وخلاقة، علينا أن نتأكد أن لدينا المرونة ذهنيا وبدنيا أمامهم".



وهاري كين هو مصدر الخطر الأكبر في توتنهام حيث أحرز 160 هدفا في مختلف المسابقات في المواسم الخمسة الأخيرة، وقال كوفاتش إنه يرى تشابها بين كين ومهاجمه روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني أربع مرات.



وقال كوفاتش "قدرات (كين) في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخب إنجلترا تتحدث عن نفسها. يتميز بالقدرة على الحسم وفعل كل شيء، يتميز بالقوة والثبات ويبرع في ضربات الرأس ولا يوجد شيء لا يستطيع فعله. إنه مهاجم قوي جدا، ربما يحتل هو وليفاندوفسكي المركزين الأول والثاني أو ضمن أفضل ثلاثة أو أربعة (مهاجمين) في العالم. سأرى كيف ستنتهي الأمور غدا. لا يهدران فرصا كثيرة وكلاهما متعطش لهز الشباك".



وأضاف "ندرك خطورة هاري كين جيدا وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا حتى لا نترك له فرصة للتسجيل".



وأكد كوفاتش أن المدافع لوكاس هرنانديز، الذي أصيب في آخر مباراة له في الدوري الألماني أمام بادربورن، لم يشارك في التدريبات بينما استعاد الظهير ديفيد ألابا والجناح إيفان بريشيتش لياقتهما استعدادا لمباراة الثلاثاء.