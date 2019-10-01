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فى خدمتك.. إجراءات الحصول على منحة الزواج المقدمة من الدولة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:06 ص
جريدة الدستور
مرام سعيد
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نقدم لكم من خلال هذه السطور المعلومات الخاصة بمنحة الزواج، وإجراءات الحصول على منحة الزواج وكيفية صرفها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

معلومات عن منحة صرف الزواج:
​​​​​​في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت للزواج، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.
مع مراعاة ما يلي:
· تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.
· يكون الحد الأدني للمنحة مائتي جنيه.
· لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة عشر سنة من تاريخ استحقاقها.

شروط استحقاق الخدمة:
- أن يكون مستحق في المعاش.
- أن لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.

إجراءات الحصول على الخدمة:
- التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.
صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.
صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق.​

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