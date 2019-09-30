4 علاجات فعالة للتخلص من الصداع

يعتبر الصداع من أكثر الأمراض ألمًا ويعد شعورا مزعجا لدى الجميع ويمكن أن يتحول يوم أي شخص إلى فوضى كبيرة بسبب شعوره بالصداع، كما كشفت العديد من الدراسات أن السيدات هن الأكثر عرضة للصداع النصفي، بسبب بعض الجينات التي تجعل السيدات أكثر قابلية للإصابة به بالإضافة لتحامل المرأة على أعصابها بشكل أكبر من الرجل.



وكشفت العديد من الأبحاث أن السيدات يمكن أن يصبن بالصداع النصفي من مرتين إلى ثلاثة أسبوعيا، إلا أن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن نقوم بها لكي نتجنب الإصابة بالصداع النصفي وفقا لما جاء في موقع "web md"



- أخذ فيتامينات وبعض المكملات:

الحرص على أخذ فيتامين ب ٦ و١٢ لتقوية الأعصاب وأخذ قرص اوميجا يوميا، وذلك لكي يحافظ على الأعصاب وفيتامين سي لأحتوائهما على مضاد قوي للاكسدة.



- اليوجا:

العلاج باليوجا يكون فعالا في بعض الأحيان، لأنه هناك العديد من الوضعيات التي يمكن أن تحسن من تدفق الدم في المخ، والعين، وتقلل التوتر.



- شرب الماء:

شرب الكثير من المياه لأن قلة شرب المياه تتسبب في الإصابة بالصداع، كما أنه قد يكون السبب في الصداع هو قلة الاوكسجين في المخ فتساعد المياه على توصيل كمية أكبر من الأوكسجين، على أن لا يقل عن ١ لتر يوميا.



- العلاج بالروائح الطبيعية:

سيكون من الجيد استخدام بعض الروائح الطبيعية التي تقلل التوتر، وتحسن المزاج، مثل: زيت اللافندر وزيت الليمون وزيت النعناع.