معلومات تعرفها للمرة الأولى عن إبراهيم سعفان.. وسبب رحيل 4 من أبنائه

حقق الفنان الراحل إبراهيم سعفان، شهرة واسعة في السينما المصرية، وذلك رغم صغر أدواره الفنية.



ومن المعروف عن إبراهيم سعفان، أنه هو من علم السندريلا سعاد حسني، القراءة والكتابة، وذلك لأنها لم تلتحق بأي مدرسة نظرًا لظروفها المادية فأوكل الشاعر عبدالرحمن الخميسي، إليه مهمة تعليمها القراءة والكتابة وكان ذلك فى بدايات السندريلا الفنية.



تعرض ابراهيم لتجربة مأساوية في حياته عندما فقد 4 من أبناءه في عام واحد بسبب الجفاف ولكن الله عوضه بـ4 أبناء آخرين.



ويعد من أهم أعماله الفنية "احنا بتوع الأوتوبيس، أونكل زيزو حبيبي، عالم عيال عيال، أريد حلا، ميرامار، عفريت مراتي، 30 يوم في السجن، تجيبها كده تجيلها كده هي كده، أذكياء لكن أغبياء وأضواء المدينة".