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منوعات

التاكسي الطائر والدرون على طاولة معرض "دبي للهليكوبتر"

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:32 م
جريدة الدستور
وكالات
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"معرض دبي للهليكوبتر 2020" يركز في دورته الثامنة على مستجدات صناعة المحركات المروحية، وقطاع الطائرات بدون طيار باعتباره الإضافة الأحدث لفعاليات الحدث.

وينطلق "معرض دبي للهليكوبتر 2020"، المعرض الدولي الرائد المختص بتكنولوجيا وعمليات الطائرات المروحية، في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر2020.

وذلك في الجناح الملكي من "مركز إي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض - مطار آل مكتوم الدولي".

ويركز المعرض في دورته الثامنة والتي ستقام في مكان واحد مع "معرض الأمن الوطني والإنقاذ" على مستجدات صناعة المحركات المروحية "Rotor" بما في ذلك الجيل الجديد من طائرات الهليكوبتر والتاكسي الطائر.

كما يسلط الضوء على "تقنيات الإقلاع والهبوط العمودية المستقبلية" "VTOL"، و"مؤسسات الصيانة والإصلاح المستقبلية "MROs" في المنطقة وعلى أبرز التحديثات بشأن لوائح المطارات ومهابط الهليكوبتر. وتتميز الدورة المرتقبة باحتضان قطاع الطائرات بدون طيار باعتباره الإضافة الأحدث لفعاليات الحدث.

وتركز فعالية المؤتمر الحصري الذي يقام على مدى ثلاثة أيام الضوء على مجموعة واسعة من المواضيع بما فيها "التنقل الحضري والجيل الجديد من التاكسي الطائر" و"ثورة الإقلاع والهبوط العمودي " و"آخر تحديثات لوائح المطارات وطائرات الهليكوبتر".

كما تركز على "دمج الطائرات بدون طيار في المجال الجوي الخاضع للرقابة.. التحديات والقضايا الأمنية" و"دور الطائرات المروحية في إحلال الأمن الوطني" وغيرها من المواضيع المهمة.

وقال أحمد أبوالهول المدير العام لـ"مجموعة دوموس" الجهة المنظّمة لـ"معرض دبي للهليكوبتر 2020": مع تنامي الدور الذي تلعبه المروحيات والطائرات بدون طيار في العديد من المجالات.. تستقطب النسخة القادمة من معرض دبي للهليكوبتر قدرا كبيرا من الاهتمام".

وتابع: وذلك "من جانب العارضين الدوليين وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمسؤولين في مجال الدفاع إلى جانب العملاء من أصحاب الأعمال والمُلاك والمستخدمين".

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