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خبيرة: مصر تقرع جرس الإنذار لأثيوبيا في "سد النهضة"

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:31 م
أسماء الحسيني الخبيرة
أسماء الحسيني الخبيرة في الشئون الإفريقية
أحلام عبدالرحمن
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قالت أسماء الحسيني الخبيرة في الشئون الإفريقية، إن الخطوات المصرية بنقل ملف سد النهضة إلى المحافل الدولية هو بمثابة قرع لجرس الإنذار للأشقاء في إثيوبيا بأن القاهرة لن تظل تتفاوض إلى ما لا نهاية، خاصة بعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة.

وأضافت الحسيني، خلال لقاء لها في قناة الغد، أن مصر لجأت إلى جامعة الدول العربية وإلى السفراء الأجانب، ثم الجميعة العامة للأمم المتحدة، في خطوات تُعد رسالة قوية لأثيوبيا أن القاهرة لن تتهاون في الحفاظ على حصتها من مياة النيل، التي هي مسألة وجود بالنسبة لها، وأنه يجب على إثيوبيا أن تتعامل مع هذا الملف على أنه احتياج ضروري للدولة المصرية، وليس كتهديد كما أظهر الجانب الإثيوبي في تعامله مع تلك التحركات.

وأوضحت أن مفاوضات سد النهضة طال أمدها طيلة ثمان سنوات بدون نتيجة حتى الآن، مشيرة إلى أن اجتماعات اللجنة الفنية العملية في الخرطوم حاليا هي فرصة جديدة، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية من الأطراف الثلاثة.

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