الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 الموافق 02 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

بعد آيفون 11.. آيفون جديد على الطريق

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:22 م
جريدة الدستور
طباعة
مع أنه لم يمض على الإعلان عن هواتف (آيفون 11) و(آيفون 11 برو)، و(آيفون 11 برو ماكس) سوى أيام، إلا أن عجلة التسريبات المتعلقة بهواتف آيفون للعام المقبل– الذي قد يُسمى (آيفون 12)، بدأت بالدوران.

وكشف صاحب التسريبات الشهير فيما يتعلق بمنتجات آبل (مينج تشي كو) أن هواتف آيفون لعام 2020 سوف تقدم تصميما جديدا مع إطار معدني جديد يشبه هاتف (آيفون 4) الذي أُطلق قبل أكثر من 9 سنوات.

وبعد تقرير كو، نشر مُسرِّب آخر اسمه (بن جسكين) تغريدة على موقع تويتر مع صورة حصرية لما قال: إنها لأحد النماذج الأولية لآيفون 2020 مع شاشة بقياس 6.7 بوصات، ونظام كاميرات للتعرف على الوجه (فيس آي دي) Face ID، و(ترو دبث) TrueDepth ضمن الحافة العلوية للهاتف.

فيما يشبه هاتف آيفون الذي ظهر في الصورة المسربة تصميم الحواسيب اللوحية (آيباد برو)، إذ يأتي بدون نتوء، بخلاف هواتف آيفون التي أُطلقت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

يذكر أنه هذه ليست هي المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن هاتف آيفون بشاشة مقاسها 6.7 بوصات، ففي وقت سابق من العام الحالي، نشر كو تسريبات عن 3 هواتف آيفون للعام المقبل بمقاس: 5.4 بوصات، و6.1 بوصات، و6.7 بوصات، ستحتوي جميعها شاشات من نوع OLED.

إلى جانب التسريبات الجديدة، كانت تسريبات سابقة قد كشفت أن شركة آبل أجلت إطلاق هاتف آيفون يدعم شبكات الجيل الخامس 5G إلى عام 2020، كما نشرت وكالة بلومبرج سابقًا تقريرًا ذُكر فيه أن آيفون 2020 سوف يتضمن كلًا من كاميرا (فيس آي دي)، وحساس بصمة ضمن الشاشة إن نجحت الاختبارات، ولكن التقرير نبه إلى أن تضمين حساس البصمة في الشاشة قد يتأخر إلى عام 2021.

وأخيرا، يُشار إلى أن المسرب جسكين كان قد نشر في السابق تسريبات دقيقة عن هواتف آيفون، بما في ذلك أن واجهة هاتف (آيفون 10آر) سوف تكون ذات حواف أسمك من هاتفي (آيفون 10إس)، و(آيفون 10إس ماكس).

موضوعات متعلقة

منذ 40 دقيقة

حماية المستهلك يحذر من منتج "Slimming wonder patch"

منذ حوالي 6 ساعات

الديهي يتوعد بفضح "أردوغان" وإذاعة "تسريبات" عن زوجته

منذ حوالي 6 ساعات

محمد الباز يكشف بالمستندات حقيقة الأموال القطرية في شركات محمد علي

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل الانطلاقة الكبرى لمنصة watch it

ads

الصور

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

الأكثر قراءة

خلال ساعات.. تفاصيل إعلان مصير أسعار البنزين

محمد الباز يكشف بالمستندات حقيقة الأموال القطرية في شركات محمد علي

شاهد.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها بالجيم

"مباشر قطر" تكشف تفاصيل لقاء الهارب محمد على بضابط المخابرات القطرية (فيديو)

أيام زمان

معلومات تعرفها للمرة الأولى عن إبراهيم سعفان.. وسبب رحيل 4 من أبنائه

الوحش المصري في تركيا

علاء ولي الدين تقمص شخصية والدته الحقيقة في "الناظر صلاح الدين".. تعرف على القصة

فنانة مصرية تسببت باغتيال عالمة الذرة سميرة موسى.. تعرف عليها

الصحة

وصفة منزلية لحماية أسنانك من تصبغات القهوة

4 علاجات فعالة للتخلص من الصداع

آلام المعدة مؤشر لإصابة الأطفال بالاكتئاب

5 مواد احذر من وضعها على بشرتك

الرئيس نيوز

تأجيل البت في مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى 8 أكتوبر

السجيني أمينا لـ"دعم مصر" للعام الثاني.. والإبقاء على المكتب السياسي باستثناء "الخشن"

لأول مرة.. "حماس" تتهم قطر بالتطبيع مع إسرائيل

القبض على موظفيّن في محافظة القاهرة متلبسيّن بـ"الرشوة"

منوعات

التاكسي الطائر والدرون على طاولة معرض "دبي للهليكوبتر"

طائرة مسيرة تعثر على مجرم صيني هارب من 17 سنة

السعودية تحقق المركز الثاني في مسابقة Hardware CTF

الصين تحتفل بالذكرى 70 لتأسيسها بعرض عسكري ضخم

كشكول

تكريم المعلمين والطلاب المتميزين بمدرسة الطيار عمرو عبده بالقاهرة الجديدة

إنطلاق نموذج محاكاة الرئاسة الأمريكية باقتصاد القاهرة للعام الـ13

"التعليم العالي" تكشف ملامح الدراسة بالجامعة التكنولوجية بالقاهرة

غدًا.. حفل مشاريع تخرج كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية بدار الأوبرا

إسلام سياسي

بالصوت والصورة.. قادة الإخوان يعترفون بحملهم السلاح وانتهاج العنف

إخوانى منشق يكشف طرق استغلال "الإخوان" عناصرها

اعترافات الموالين للإخوان: "كل واحد يشيل شيلته"

داعية سلفى: "الجزيرة" تقود مخططًا شيطانيًا ضد مصر


زيت وسكر

تفاصيل إنشاء وحدة المسئولية الاجتماعية للشركات لدعم مبادرات الصحة العامة

مستشفى سرطان الأطفال يحتفل باليوم العالمى للصيادلة

ترشيد المياه فى ندوة لطالبات الثانوى بالأقصر

وزير الرى يستعرض أجندة أسبوع القاهرة الثانى للمياه

مقالات الرأي
ماجد حبته
مساجد أردوغان.. أوكار تجسس!
محمد العسيري
محمد العسيري: عايزينها تبقى ثورة
د. منى حلمى
الذى يمنعنى فعلًا من أن أمشى على حَل شعرى
محمود عابدين
تحيا مصر
المزيد

الثقافة

استجابة لـ"الدستور" و"90 دقيقة".. انتصار عبد المنعم تحصل على منحة التفرغ

الهناجر يستضيف الفائزين في مسابقة "لووون"

حفلان لأشهر نجوم الباليه الروسي بالأوبرا.. مطلع أكتوبر

غدًا.. اختبارات المواهب الذهبية بسينما الهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك