الصين تحتفل بالذكرى 70 لتأسيسها بعرض عسكري ضخم

تستعد الصين لتنظيم أكبر عرض عسكري في وسط بكين غدا، احتفالا بمرور 70 عاما على تأسيس الجمهورية الشعبية.



ومن المقرر أن يشهد هذا العرض الضخم مشاركة عدد كبير من القوات وطائرات نفاثة وظهور أسلحة لم يسبق رؤيتها من قبل.



وسيمثل هذا العرض العسكري واحدا من أكبر العروض في الصين حتى الآن، حيث يريد الحزب الشيوعي الحاكم استغلال هذه الفرصة ليوضح للشعب الصيني مدى التقدم الذي أحرزته البلاد منذ الأول من أكتوبر عام 1949، عندما أعلن الرئيس آنذاك ماو تسي تونج تأسيس الجمهورية الجديدة وسط حرب أهلية مع القوميين.