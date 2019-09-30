الهناجر يستضيف الفائزين في مسابقة "لووون"

استضاف مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، مساء اليوم الإثنين، معرض فنون تشكيلية للفائزين في الدورة السابعة لمسابقة "لووون" التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، والذى ينفذها مشروع أتوبيس الفن الجميل التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة.



تقام المسابقة للسنة السابعة على التوالي، ولكن الجديد هذا العام أنها تكون للمصري والأفريقي، وذلك فى إطار الفعاليات التي تقيمها وزارة الثقافة بمناسبة عام (مصر - أفريقيا)، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ٢٠١٩، وشارك في المسابقة ما يقرب من ٦٠٠ طفل، فاز منهم ٢٨ طفلا ما بين أفارقة ومصريين أسوياء، و٢٠ طفلا مصريا من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وقد افتتح المعرض الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة، ولميس الشرنوبي مدير عام ثقافة الطفل، وفاطمة تمساح مدير أتوبيس الفن الجميل، والفنان بدوي مبروك قوميسير عام المسابقة هذا العام، ويتضمن المعرض ٤٥٠ لوحة.



وعقب ذلك أقيمت احتفالية لتوزيع شهادات التقدير والتكريم على الفائزين في المسابقة، تخللها تقديم باقة من من الأغاني الوطنية، لكورال قصر ثقافة شبرا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، منها" يا بلادي - فيها حاجة حلوة - احلف بسماها وبترابها".