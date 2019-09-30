تعادل مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق أرسنال مع مضيفه مانشستر يونايتد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بملعب "أولد ترافورد" في قمة مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 45 عبر سكوت ماكتوميناي، وعدل أرسنال النتيجة في الدقيقة 58 عبر مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أرسنال إلى 12 نقطة في المركز الرابع.. ووصل رصيد مانشستر يونايتد إلى تسع نقاط في المركز العاشر.