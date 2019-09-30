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عرض أزياء يتوج احتفال "لوريال" بتمكين المرأة (صور)

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:15 م
جريدة الدستور
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نظمت مجموعة مستحضرات التجميل الفرنسية "لوريال" عرضها السنوي للأزياء بمشاركة نجمات الفن والموضة اللواتي شاركن في المناسبة التي أقيمت على هامش أسبوع الموضة في باريس، تجسيدًا لتمكين المرأة.

وشاركت في هذا العرض نجمات من عالم السينما والغناء وعروض الأزياء ومنهن البريطانية، ناعومي كامبل.

وظهرت على ممشى عرض الأزياء الدائري لأول مرة الممثلة آمبر هيرد ومغنية البوب كاميلا كابيلو إلى جانب سفيرة "لوريال" منذ وقت طويل إيفا لونغوريا، والممثلة آندي ماكدويل والعارضة دوتزين كرويس وعضو فريق "سبايس غيرلز" السابقة جيري هورنر.

واختتمت هيلين ميرين هذا العرض الساحر بدخولها على الممشى بشكل مرح وهي حافية القدمين وتزين وجهها ابتسامة عريضة.

وتعاونت "لوريال"، الراعي الرسمي لأسبوع الموضة، مع دور كبرى لتصميم الأزياء التي ارتدتها النجمات خلال العرض، ومنها بالمان وإيلي صعب وكارل لاغيرفيلد وغيامباتيستا فالي.

وهدفت أكبر مجموعة لمستحضرات التجميل في العالم للترويج لتمكين المرأة والتنوع خلال النسخة الثالثة من عرضها السنوي للأزياء.

وعلى هامش العرض، قالت لونجوريا لوكالة "رويترز": "عظيم أن تعمل مع علامة تجارية تفهم المرأة. تقدير الذات مهم للغاية وهو أبعد من مجرد أحمر شفاه أو لون شعر".

وأضافت: "لدينا تنوع كبير على الممشى.. من كوريا والبرازيل والهند وأنا من المكسيك، مفهوم الجمال مختلف من مكان إلى آخر حول العالم ومن الرائع جدًا أن تجمع منصة واحدة كل هذا التنوع".

يذكر أن أسبوع الموضة في باريس يستمر حتى الأول من أكتوبر.

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