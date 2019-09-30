مندوب روسيا: الدول الغربية ترفض المشاركة في إعادة إعمار سوريا

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن الدول الغربية تفتعل حججًا جديدة لرفض المشاركة في إعادة إعمار سوريا.



وقال نيبينزيا - في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا مساء اليوم، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "لاحظنا في مداخلات بعض شركائنا أنهم يطرحون شروطًا جديدة لإعادة إعمار سوريا"، موضحًا أنهم "قبل فترة تحدثوا أن الشرط هو تشكيل لجنة دستورية، ولكن الآن نرى حججا جديدة"، معلنًا أن اللجنة الدستورية السورية ستعقد أول اجتماع لها يوم 30 أكتوبر المقبل في جنيف.



وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف أعلن في وقت سابق أن المشاركة الروسية قد تكون على مستوى عال في ذلك الاجتماع.

