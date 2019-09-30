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لايف ستايل

8 إطلالات للنجوم في أسبوع الموضة بباريس (صور)

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:06 م
جريدة الدستور
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تودّع باريس اليوم أسبوع الموضة الخاص بموسمي ربيع وصيف 2020، مُختتمةً شهر الموضة الذي افتُتح في نيويورك لينتقل بعدها إلى لندن.

وشكّلت العروض الباريسية التي استمرت أسبوعًا كاملًا مناسبةً لإطلاق أبرز صيحات الموسم المقبل، وفرصةً لظهور النجمات والمؤثرات في الصفوف الأولى للعروض بإطلالات تختصر أبرز خصائص موضة الموسم الحالي.

تعرّفوا على مجموعة من أجمل إطلالاتهن واستلهموا منها لأناقتكنّ هذا الخريف.

خيّم اللونان الأسود والأبيض على العديد من إطلالات الشهيرات اللواتي رصدناهن في الصفوف الأماميّة لأشهر العروض الباريسية. وقد تمّ تنفيذ العديد من أزيائهنّ بخامة الجلد التي أضفت لمسات دافئة وفاخرة على الإطلالات.

- تألّقت العارضة الفرنسيّة سيندي برونا بجامبسوت أسود تزيّن بلمسات فضيّة في عرض Balmain. وقد نسّقت إطلالتها مع حقيبة بيضاء تزيّنها الشراريب وحذاء من الساتان باللون البيج الفاتح.

- اعتمدت المغنّية الإيطاليّة كارلا بروني إطلالة بسيطة وعصريّة على السواء لدى متابعتها لعرض دار Celine. وقد اختارت ثوبًا أسود تزيّن بالكشاكش على الصدر وبحزام من القماش حدّد الخصر.

- وصلت المؤثّرة الأميركيّة أوليفيا باليرمو برفقة زوجها جوهانس هابل إلى عشاء مجلة "فوغ" بنسختها العربية، الذي أقيم على هامش عروض باريس للموضة. وقد ارتدت للمناسبة سروالًا من الجلد الأسود نسّقته مع قميص ذي قصّة رجّاليّة من الخامة نفسها.

- شوهدت العارضة الأميركيّة ذات الأصول الفلسطينيّة جيجي حديد في معرض "مشروع القميص الأبيض" الذي أقيم تحيّةً للمصمم الراحل كارل لاغرفيلد. شاركت حديد بتصميم أحد قمصان هذا المشروع وقد ارتدت للمناسبة قميصًا أبيض وسترة "بلايزر" ذات قصّة رجّالية.

- في حفل Tabayer Jewelery، الذي أُقيم على هامش أسبوع باريس للموضة، رصدنا المؤثّرتين اللبنانيتين جيسيكا قهواتي وكارن وازن وقد تزيّنتا بمجوهرات من الدار.

- تألّقت الممثلة الأميركيّة جنيفير لورانس في عرض دار Dior بإطلالة تلوّنت بالأسود، وتألّفت من تنورة طويلة مكسّرة نسّقتها مع "توب" ضيّقة وسترة جلديّة قصيرة. وهي كمّلت إطلالتها بمجموعة من الأكسسوارات الذهبيّة.

- بدت النجمة الهنديّة ديبيكا بادكون لافتة بأناقتها في عرض Dior. وقد ارتدت للمناسبة ثوبًا طويلًا مطبّعًا بألوان خريفيّة نسّقته مع معطف طويل فبدت إطلالتها بوهيميّة عصريّة.

- وصلت العارضة البريطانيّة كايت موس إلى عرض Saint Laurent، الذي أُقيم في ساحة "تروكاديرو"، وهي ترتدي سروالًا من الجلد الأسود نسّقته مع سترة "بلايزر" كلاسيكيّة.

- بدت النجمة الصينيّة أنجيلا بايبي لافتة بأناقتها في عرض Dior. وقد اختارت للمناسبة ثوبًا أبيض طويلا تزيّن بتطريزات حمراء نسّقته مع حقيبة يد باللون الأسود.

- تألّقت العارضة الفرنسيّة لايتيسيا كاستا في عرض Dior بثوب من الدانتيل الأسود تميّز بتنورته المشغولة بشكل مبتكر. وقد نسّقت إطلالتها مع حذاء "ستيليتو" وحقيبة سوداء صغيرة.

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