نبيل الحلفاوي يكشف أكثر الأعمال التي أثرت فيه

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن أكثر الشخصيات التي تأثر بها خلال مشواره الفني والتي تسببت في حزنه بعض الوقت.



وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر" ردًا على سؤال أحد متابعيه حول أكثر الشخصيات أثرت في شخصيته: "مش تأثرت بيها.. لكن أثرت على المود بتاعي.. يمكن لما كنت بعمل مسلسل ونوس خاصة أنني احتفظت بمظهره طوال مدة التصوير".



وأضاف: "وأيضا أثناء تصوير دور عبدالناصر.. كنت مهموما معظم الوقت".



وعن أكثر الشخصيات التي يعتز بها خلال مشواره الفني قال: "الهجان كان حالة خاصة بالنسبة لكل من عملوا فيه.. وإيلات كنا كأننا في فترة تجنيد بالفعل، أضف لهما عبدالناصر وسعد زغلول والزيني بركات وونوس.. ولا أريد أن أسترسل.. الحقيقة إن صعب أختار دور معين".

