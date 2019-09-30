نجمة آراب أيدول منار سمير تنضم لمسابقة الصوت الذهبي

انضمت نجمة آرب أيدول منار سمير لمسابقة الصوت الذهبي "أكبر المسابقات الغناء في العالم العربي وتعتمد على تصويت الجمهور".



وتعد المطربة منار سمير من أبرز نجوم آرب أيدول لعام 2014، وأعلنت إدارة مسابقة الصوت الذهبي عن الشروط الواجب توافرها في المتسابق.



يذكر أن فتح باب التصويت لمسابقة الصوت الذهبي يبدأ غدا في تمام الساعة الثامنة مساء.