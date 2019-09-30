الكويت والعراق تتفقان على إنشاء ملحقية تجارية في بغداد

قال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اليوم الاثنين، إنه تمت الموافقة على إنشاء ملحقية تجارية في بغداد تتبع وزارة التجارة، مشددا على أن وجود الأهداف الاقتصادية المشتركة بين البلدين سيعالج الكثير من القضايا المختلفة.



وأعرب الروضان في كلمة له باختتام الاجتماع الأول للجنة الكويتية العراقية الوزارية المشتركة عن بالغ ارتياحه لتقدم العلاقات بين البلدين، مبينًا أن استمرار الارتقاء بها إلى مستويات أفضل عن طريق دعم

التعاون المشترك بما يرقي لطموحات القيادة السياسية في البلدين.



وأوضح الروضان أن ما حققته اللجنة الوزارية من إتمام التوقيع على محضرالاجتماع لتعاون مشترك يعد أمرا إيجابيا نحو تمكين البلدين من تفعيل العلاقات في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الكويت حريصة على تذليل كافة المعوقات التي قد تعترض مسيرة التعاون الثنائي لتتمكن من تحقيق قفزة نوعية في العلاقة الثنائية.



وأشار الوزير الكويتي إلى أن ما أثمرت عنه اللجنة يؤكد حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجالات، مشددا على ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع والعمل على تنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة وتجسيدها في اطارها العملي المناسب.



ولفت الروضان إلى أن اللقاء سيتجدد في شهر تشرين ثاننوفمبر القادم خلالمعرض بغداد الدولي حيث سيترأس وفد الكويت من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.



بدوره،أكد وزير التجارة العراقي محمد العاني في تصريح صحفي أن الاجتماعات ناقشت منفذ صفوان الحدودي الذي قرر مجلس الوزراء العراقي بتخصيص قطعة أرض للمنفذ، مضيفا أن الجانب الكويتي سيتولى إنشائه، بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة الموضوعات التي تتعلق بالجوانب التجارية والاقتصادية بين البلدين.



وقال العاني إن اللجنة حققت نجاحا في اجتماعها الأول، وإن الاجتماع المقبل سيكون في بغداد.



كما أوضح العاني أن محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة الكويتية العراقية الوزارية المشتركة يعتبر حجر الأساس لعلاقات تجارية واسعة ومتنوعة بين البلدين.



ونوه العاني بأن المحضر الذى تم توقيعه يمثل خارطة طريق حقيقية لتذليل كافة العقبات التي تعيق تدفق السلع بين البلدين وبالاضافة الى نقطة الانطلاق الحقيقية لعلاقات تجارية واقتصادية مستقبيلة تصب في مصلحة البلدين.



وأكد العاني أن الحكومة العراقية عازمة على تقوية وتأصيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مبينا أن وزارة التجارة ستكون حريصة على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر مع الجهات العراقية المختصة وتذليل كافة المعوقات التي تحول دون تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.