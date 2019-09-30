الإثنين 30 سبتمبر 2019 الموافق 01 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت والعراق تتفقان على إنشاء ملحقية تجارية في بغداد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:50 م
الكويت والعراق
الكويت والعراق
وكالات
طباعة
قال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اليوم الاثنين، إنه تمت الموافقة على إنشاء ملحقية تجارية في بغداد تتبع وزارة التجارة، مشددا على أن وجود الأهداف الاقتصادية المشتركة بين البلدين سيعالج الكثير من القضايا المختلفة.

وأعرب الروضان في كلمة له باختتام الاجتماع الأول للجنة الكويتية العراقية الوزارية المشتركة عن بالغ ارتياحه لتقدم العلاقات بين البلدين، مبينًا أن استمرار الارتقاء بها إلى مستويات أفضل عن طريق دعم
التعاون المشترك بما يرقي لطموحات القيادة السياسية في البلدين.

وأوضح الروضان أن ما حققته اللجنة الوزارية من إتمام التوقيع على محضرالاجتماع لتعاون مشترك يعد أمرا إيجابيا نحو تمكين البلدين من تفعيل العلاقات في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الكويت حريصة على تذليل كافة المعوقات التي قد تعترض مسيرة التعاون الثنائي لتتمكن من تحقيق قفزة نوعية في العلاقة الثنائية.

وأشار الوزير الكويتي إلى أن ما أثمرت عنه اللجنة يؤكد حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجالات، مشددا على ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع والعمل على تنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة وتجسيدها في اطارها العملي المناسب.

ولفت الروضان إلى أن اللقاء سيتجدد في شهر تشرين ثاننوفمبر القادم خلالمعرض بغداد الدولي حيث سيترأس وفد الكويت من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

بدوره،أكد وزير التجارة العراقي محمد العاني في تصريح صحفي أن الاجتماعات ناقشت منفذ صفوان الحدودي الذي قرر مجلس الوزراء العراقي بتخصيص قطعة أرض للمنفذ، مضيفا أن الجانب الكويتي سيتولى إنشائه، بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة الموضوعات التي تتعلق بالجوانب التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وقال العاني إن اللجنة حققت نجاحا في اجتماعها الأول، وإن الاجتماع المقبل سيكون في بغداد.

كما أوضح العاني أن محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة الكويتية العراقية الوزارية المشتركة يعتبر حجر الأساس لعلاقات تجارية واسعة ومتنوعة بين البلدين.

ونوه العاني بأن المحضر الذى تم توقيعه يمثل خارطة طريق حقيقية لتذليل كافة العقبات التي تعيق تدفق السلع بين البلدين وبالاضافة الى نقطة الانطلاق الحقيقية لعلاقات تجارية واقتصادية مستقبيلة تصب في مصلحة البلدين.

وأكد العاني أن الحكومة العراقية عازمة على تقوية وتأصيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مبينا أن وزارة التجارة ستكون حريصة على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر مع الجهات العراقية المختصة وتذليل كافة المعوقات التي تحول دون تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

محامي الطفلة "جنة" ينهي الجدل ويكشف حقيقة اغتصابها

منذ حوالي 4 ساعات

محمد الباز يكشف بالمستندات حقيقة الأموال القطرية في شركات محمد علي

منذ يومين

تعرف على القصة الكاملة لمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

منذ حوالي 7 ساعات

خلال ساعات.. تفاصيل إعلان مصير أسعار البنزين

ads

الصور

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

الأكثر قراءة

خلال ساعات.. تفاصيل إعلان مصير أسعار البنزين

محمد الباز يكشف بالمستندات حقيقة الأموال القطرية في شركات محمد علي

شاهد.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها بالجيم

"مباشر قطر" تكشف تفاصيل لقاء الهارب محمد على بضابط المخابرات القطرية (فيديو)

أيام زمان

الوحش المصري في تركيا

علاء ولي الدين تقمص شخصية والدته الحقيقة في "الناظر صلاح الدين".. تعرف على القصة

فنانة مصرية تسببت باغتيال عالمة الذرة سميرة موسى.. تعرف عليها

سر إخفاء محمد عبدالوهاب لحياته الشخصية وإبعادها عن الإعلام

الصحة

آلام المعدة مؤشر لإصابة الأطفال بالاكتئاب

5 مواد احذر من وضعها على بشرتك

حقائق مذهلة عن سن اليأس

الصوفية تبارك لـ"شيخ مشايخها" فوزه بزعامة ائتلاف دعم مصر

الرئيس نيوز

تأجيل البت في مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى 8 أكتوبر

السجيني أمينا لـ"دعم مصر" للعام الثاني.. والإبقاء على المكتب السياسي باستثناء "الخشن"

لأول مرة.. "حماس" تتهم قطر بالتطبيع مع إسرائيل

القبض على موظفيّن في محافظة القاهرة متلبسيّن بـ"الرشوة"

منوعات

الصين تحتفل بالذكرى 70 لتأسيسها بعرض عسكري ضخم

النرويج تمنح الجابون 150 مليون دولار للحفاظ على الغابات

5 نصائح لتقليل تلف الشعر عند استخدام المكواة

احذر.. ألعاب الهواتف الذكية غير مناسبة للأطفال

كشكول

تكريم المعلمين والطلاب المتميزين بمدرسة الطيار عمرو عبده بالقاهرة الجديدة

إنطلاق نموذج محاكاة الرئاسة الأمريكية باقتصاد القاهرة للعام الـ13

"التعليم العالي" تكشف ملامح الدراسة بالجامعة التكنولوجية بالقاهرة

غدًا.. حفل مشاريع تخرج كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية بدار الأوبرا

إسلام سياسي

بالصوت والصورة.. قادة الإخوان يعترفون بحملهم السلاح وانتهاج العنف

إخوانى منشق يكشف طرق استغلال "الإخوان" عناصرها

اعترافات الموالين للإخوان: "كل واحد يشيل شيلته"

داعية سلفى: "الجزيرة" تقود مخططًا شيطانيًا ضد مصر


زيت وسكر

تفاصيل إنشاء وحدة المسئولية الاجتماعية للشركات لدعم مبادرات الصحة العامة

مستشفى سرطان الأطفال يحتفل باليوم العالمى للصيادلة

ترشيد المياه فى ندوة لطالبات الثانوى بالأقصر

وزير الرى يستعرض أجندة أسبوع القاهرة الثانى للمياه

مقالات الرأي
ماجد حبته
مساجد أردوغان.. أوكار تجسس!
محمد العسيري
محمد العسيري: عايزينها تبقى ثورة
د. منى حلمى
الذى يمنعنى فعلًا من أن أمشى على حَل شعرى
محمود عابدين
تحيا مصر
المزيد

الثقافة

الهناجر يستضيف الفائزين في مسابقة "لووون"

حفلان لأشهر نجوم الباليه الروسي بالأوبرا.. مطلع أكتوبر

غدًا.. اختبارات المواهب الذهبية بسينما الهناجر

صوت الثورة الفلسطينية.. الأوراق المجهولة في مسيرة المناضل فهمي حسين (وثائق)

صفحتنا ع الفيس بوك