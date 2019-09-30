الحرازين: الدبلوماسية الفلسطينية تواصل جهودها لتحقيق الحرية

قال القيادي بحركة فتح الدكتور جهاد الحرازين، إنه في مثل هذا اليوم من العام 2015 نجحت الدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس في رفع العلم الفلسطيني أمام الأمم المتحدة وعلى مبناها للمرة الأولى بتاريخ المنظمة الدولية.



وأضاف الحرازين في تصريحات خاصة للدستور أن أمام الحق الفلسطينى وحنكة القيادة الفلسطينية تحقق الأمر وفشلت كل المحاولات الأمريكية فى وقف نجاحات الدبلوماسية الفلسطينية، لافتا إلى أن الأمر لم يتوقف عند رفع العلم أمام الأمم المتحدة فسبق ذلك اعتراف أكثر من ١٣٩ دولة بفلسطين بصفة مراقب بالأمم المتحدة والانضمام لأكثر من ١١٧ اتفاقية ومعاهدة ومنظمة دولية.



وأشار الحرازين إلى أن الإجراءات دفعت الولايات المتحدة ودولة الاحتلال للانسحاب من بعض المنظمات ووقف التمويل والابتزاز، لكن كل ذلك تحطم أمام الدبلوماسية الفلسطينية.



وأكد الحرازين أن جهود القيادة الفلسطينية لم تتوقف بل تواصلت وسقطت الرواية الاسرائيلية فى المحافل الدولية واصبح العالم باكثر من ثلثيه مؤيدا للقضية ولحقوق الشعب الفلسطينى وستتواصل الجهود الدبلوماسية الفلسطينية المدعومة عربيا ومن دول العالم الحر وصولا لتحقيق الحرية والاستقلال الوطنى.