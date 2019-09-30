سلطات تكساس تقبض على شاب بتهمة قتل 4 أشخاص إثر مشادة كلامية

ألقت السلطات بولاية تكساس الأمريكية القبض على شاب بتهمة قتل 4 من زملائه الذين يقيمون معه فى ذات الغرفة.



ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن المتهم ليفلى جيمس ستراتون (22 عامًا)، أطلق الرصاص على 4 أشخاص بعد وقوع مشادة بينهم، ولقى اثنان منهما مصرعهما في الحال، فيما لفظ الشخصان الآخران أنفاسهما بعد وصولهما للمستشفى.



ووجهت السلطات المحلية 4 تهم بالقتل إلى الجاني وأصدرت قرارا بالإفراج عنه مقابل سداد كفالة قدرها 4 لايين دولار.