الشرطة النيجيرية تنقذ 19 سيدة مختطفة

تمكنت الشرطة النيجيرية بمدينة لاجوس، من إنقاذ 19 فتاة وسيدة شابات حوامل تم اختطافهن، وإجبارهن على الحمل وإنجاب أطفال ليتم بيعهم بعد ذلك.



وقال متحدث باسم الشرطة في المدينة النيجيرية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين - إنه تم إنقاذ الضحايا وأربعة أطفال من أربعة مواقع مختلفة بمنطقة إيكوتون في لاجوس، مضيفًا أن الضحايا تعرضوا للخداع للمجيئ إلى لاجوس مع الوعد بالحصول على وظائف في الخدمة المنزلية.



كما أشار المتحدث إلى أنه تم إلقاء القبض على اثنين من المشتبهين بهما، وتم إطلاق عملية بحث عن المشتبه به الرئيسي لهذا الأمر.