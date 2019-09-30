شركة الخطوط الجوية السلوفينية تتقدم بطلب للحراسة القضائية بعد تعثرها المالي

تقدمت شركة الخطوط الجوية السلوفينية "خطوط أدريا الجوية"، اليوم الإثنين، بطلب الحراسة القضائية؛ بعد اضطرارها لتعليق جميع رحلاتها الجوية خلال الأيام الماضية بسبب مشاكل مالية.



وذكرت "شبكة إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، نقلًا عن وسائل إعلام رسمية في سلوفينيا، أن الطلب المقدم لإحدى محاكم مدينة كراني، شمالي العاصمة ليوبليانا، سيتم البت فيه خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وقالت الشركة السلوفينية إن الطلب القضائي جاء بسبب العجز المالي وطبقًا للقوانين المحلية.