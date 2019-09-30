الأردن وتونس يوقعان اتفاقية تعاون ثقافي

وقع مدير المكتبة الوطنية الأردنية نضال العياصرة، والمدير العامة لدار الكتب الوطنيّة التونسية رجاء بن سلامة، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون ثقافي في مجال تبادل الخبرات والتجارب في مجال الأرشفة والترميم المتعلقة بالوثائق.



وحضر مراسم التوقيع - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا- وزير الثقافة وزير الشباب الأردني محمد أبورمان، ووزير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين، الذي أعرب عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تأتي في ظل إقامة الأيام الثقافية التونسية بعمان، بفعالياتها الثقافية المتميزة التي منحت الجمهور الأردني فرصة الاطلاع على المشهد الثقافي التونسي وما يزخر به من أعمال فنية ومسرحية وسينمائية.