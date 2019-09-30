عاطف مخاليف: قانون الأحوال الشخصية شوه المجتمع

قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن العلاقة بين الزوجين فى المقام الأول مشاركة لبناء مجتمع، والدستور الإلهى يهدف لبناء هذا المجتمع بشكل متحضر.



وأضاف مخاليف أن قانوني الأسرة والتضامن الاجتماعى شوها المجتمع المصرى، إضافة إلى قانون العلاقة الإيجارية، مطالبا بعقد ندوات ولقاءات دورية بشأن الوقوف على أسباب الطلاق وكيفية التصدى لهذه الظاهرة التى تفشت بشكل كبير فى المجتمع خلال السنوات الأخيرة.



وأعلن مخاليف، رفضه لقانون الأحوال الشخصية بشكله الحالى، لأنه تسبب فى ضياع الحقوق وتفكك الأسرة المصرية، وخلق مجتمع هش ضعيف غير قادر على تحمل المسئولية، متمنيا خروج تعديلات قانون الأحوال الشخصية للنور خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب.



وشدد مخاليف، على ضرورة تكاتف الجميع من أجل الخروج بقانون عادل يراعي جميع الحقوق، مضيفا أن هناك الكثير من النواب وعلى رأسهم محمد فؤاد يبذلون جهدا لخروج القانون إلى النور.



جاء ذلك خلال ندوة "أحوال الأسرة المصرية بين الواقع والقانون" المنعقدة مساء اليوم بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من النواب، وبعض أولياء الأمور، واستهلت الندوة أعمالها بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء والطفلة جنة ضحية التعذيب.