20 لاعبًا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الجونة غدًا في الدوري الممتاز

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة نادي الجونة في المباراة المقرر إقامتها غدا الثلاثاءعلى استاد الإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.



وضمت قائمة الاتحاد السكندري 20 لاعبا وهم: (عماد السيد - محمود الزنفلي - محمد أنور - محمود رزق - إسلام جمال - السيد سالم - محمود شعبان - صبري رحيل - أسامة العزب - نور السيد - أحمد نبيل "مانجا" - هشام محمد - أحمد حجي - خالد الغندور - أيمن غباشي - أحمد رفعت - محمد ناجي "جدو" - خالد قمر - إيمانويل أوكوي - رزاق سيسيه).

