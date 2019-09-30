برمجيات خطيرة قد تخترق ملايين الحواسب

حذّرت شركة "مايكروسوفت" من انتشار برمجيات خبيثة تخترق الحواسب وتحولها إلى أدوات لاختراق أجهزة الحواسب الأخرى.



وتبعا للخبراء في الشركة فإن برمجيات Nodersok التي اكتشفت لأول مرة الصيف الفائت، كانت قد وصلت إلى آلاف الحواسب عبر إعلانات ضارة قامت بتحميل ملفات HTML في الحواسب.



وعن طريق ملفات HTML التي اخترقت أجهزة الكمبيوتر المصابة تمكن قراصنة الإنترنت من الوصول إلى ملفات Excel وJavaScript وPowerShell وتثبيت برمجياتهم الخبيثة بشكل نهاتي.



وتساهم برمجيات Nodersok في تعطيل أنظمة Windows Defender في الحواسب، وكذلك برمجيات Windows Update،والأخطر من ذلك هو أنها تستخدم الجهاز المصاب كقاعدة إلكترونية لتنفيذ هجمات جديدة وإصابة حواسب أخرى.



ولتجنب خطر مثل هذه البرمجيات ينصح الخبراء في "مايكروسوفت" بتجنب الضغط على أي رابط إلكتروني مجهول المصدر موجود على صفحة أو حتى إعلان على الإنترنت، وتحميل التطبيقات والبرامج من المتاجر الإلكترونية الرسمية للشركات الكبرى، التي تتحقق من سلامة برمجياتها بشكل دقيق قبل طرحها للمستخدمين.