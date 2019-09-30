«هنيدي» يرد على انتقادات صورته مع مذيع إسرائيلي

رد الفنان محمد هنيدي، على عتاب أحد متابعيه بعد أن نشر صورة له مع مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان، تم التقاطها خلال مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.



وقال محمد هنيدي، في رده عليه: "أنا ماعرفش مين أصلًا ده، أنا اتصورت مع آلاف الأشخاص هناك وأكيد أي حد جاي يتصور معايا وأنا في مصر ومهرجان مصري مش هقوله طلع بطاقتك".



الفنان محمد هنيدي حصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مجمل أعماله في مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الثالثة، وقام بتسليمها له الفنان أحمد السقا.



من ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد هنيدي للسفر إلى السعودية لعرض مسرحية "3 أيام في الساحل"، ومن المقرر أن يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد "كينج سايز" بعد عودته من السعودية.

