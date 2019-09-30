غدًا.. اختبارات المواهب الذهبية بسينما الهناجر

تبدأ في الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، بقاعة سينما الهناجر، أولى اختبارات مسابقة "المواهب الذهبية" لذوى القدرات الخاصة التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية البلد اليوم، وذلك فى إطار إعلان عام 2019 لدعم ورعاية ذوي القدرات.



بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 140 متسابقا من محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنصورة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، البحيرة، شمال سيناء، قنا، بورسعيد، مرسي مطروح والمنوفية، فى أفرع المسابقة: الغناء الفردي(89) مشتركا، الغناء الجماعي(21) فرقة غنائية، و(30) في العزف الموسيقي.



تضم لجنة تحكيم المسابقة الدكتور مصطفى محمد، الدكتور محمد علاء فتحي، الدكتور مدحت عبدالسميع، الدكتورة نسرين رشدي، الدكتورة سحر أمين والفنان أحمد عبدالله، ومن المقرر أن تستمر الاختبارات أيام 2-3-7-8-9 أكتوبر، ويتم منح جوائز مالية وميداليات للفائزين بالمراكز الثلاثة في كل فرع بحفل كبير بمشاركة الفائزين.