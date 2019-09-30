موسكو: ندعو واشنطن لوقف ألاعيبها غير المجدية

دعت الخارجية الروسية السياسيين الأمريكيين إلى وقف "الألاعيب" الخاصة بالعقوبات، مشيرة إلى أنها لن تثمر عن أي نتيجة، وأن هذه الخطوة المعادية لروسيا لن تبقى دون رد.



وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الإثنين: "نفهم أن مثل هذه الخطوات من تداعيات الأزمة السياسية الداخلية التي تشهدها الولايات المتحدة، والتي يستخدم موضوع روسيا فيها من قبل جزء من الدوائر الأمريكية الحاكمة بمثابة أداة لتحقيق أغراضها الضيقة".



وأشارت الخارجية إلى أن هذه الخطوات "تتعارض مع تصريحات القيادة الأمريكية حول السعي لتطبيع العلاقات الثنائية، وتزيد من التوترات على الساحة الدولية".



وأضافت الخارجية أنه "مثلما كان في وقت سابق، لن تبقى هذه الخطوة المعادية لروسيا بدون رد. وفي الوقت ذاته ندعو السياسيين الأمريكيين إلى وقف الألاعيب الخاصة بالعقوبات، التي لا فائدة منها، والتي تساوي نتيجتها الصفر، وإلى العودة إلى التفكير السليم".



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت اليوم الإثنين عن فرض عقوبات على مواطنين روسيين اثنين و3 شركات مسجلة في مختلف الدول، وذلك بحجة "التدخل في الانتخابات الأمريكية" الماضية في عام 2016.