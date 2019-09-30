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تكنولوجيا

تعرف على مواصفات وسعر هاتف "ون بلس 7 تي"

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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كشفت شركة وان بلس Oneplus الصينية عن هاتفها الرائد "ون بلس 7 تي" المزود بكاميرا ثلاثية في الخلف ضمن إطار دائري وبتصميم أنيق ومحسن من هاتف وان بلس 7.

العين الإخبارية" تستعرض في التقرير التالي أبرز مواصفات وأسعار الهاتف، وهو النسخة المحدثة من هاتف وان بلس 7.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED بحجم 6.55 إنش بدقة FHD+ مع وجود نتوء أعلى الشاشة على شكل "دمعة" يحتوي على مستشعر للكاميرا الأمامية.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية دائرية بدقة 48 ميجابيكسل و16 ميجابيكسل و12 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ويعمل الجهاز بمعالج من كوالكوم Snapdragon 855 plus ويدعم الذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة التخزين بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت.

كما يحتوي الهاتف على بطارية قوية سعتها 3800 ميللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع، بقوة 30W ويمكن شحن الهاتف خلال أقل من 40 دقيقة.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة OxygenOS 10.0 مع وجود تقنية البصمة مدمجة في الشاشة.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في 18 أكتوبرالقادم بسعر يبدأ من 599 دولارا أمريكيا، وسيطرح بألوان الأزرق والفضي.

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