الإثنين 30 سبتمبر 2019 الموافق 01 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تعرف على أحدث تقنيات تحديد الهوية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:37 م
جريدة الدستور
طباعة
كشفت تطور تقنيات تحديد الهوية، دخولها إلى مجالات أخرى مثل تحديد الهوية عن طريق دقات القلب أو طريقة المشي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية لمحررة للشؤون العلمية هانا بولاند.

وأشارت إلى أنه سيكون من المستحيل تقريبا اكتشاف أي شخص بناءً على أنفه فقط بدون ما يسمى أنظمة "تحديد الهوية"، وهي تقنية يجري تدريبها على مجموعات بيانات ضخمة لتتعلم في النهاية التعرف على الأنماط، وبالتالي تعلم التعرف على شخص بشكل صحيح.

وأكدت أن هذا الأمر يبدو مستقبليا، لكن هذه الأنظمة تنتشر بالفعل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث تم تركيب كاميرات تقنية التعرف على الوجه من خلال الشرطة وملاك المتاجر.

وأشارت إلى أن هناك خططا لإدخالها في المطارات، لاستخدامها في بوابات المغادرة للسماح للمسافرين بتجاوز الأمن دون فحص جوازات السفر.

وأوضحت الصحيفة أن تقنية التعرف على الوجه ربما جذبت أكبر قدر من الاهتمام، وربما تكون أكثر أشكال التكنولوجيا استخداما على نطاق واسع الآن، لكنها تجاوزت نظام المراقبة الوحيد الذي يتم تطويره.

ولفتت إلى أنه منذ عام 2016، تم تسجيل نحو 100 براءة اختراع في المملكة المتحدة وحدها تتعلق بتقنية "تحديد الهوية"، التي تعمل على كل شيء بدءا من أنظمة التعرف على الكلام والإيماءات وحتى "الوقفة".

واعتبرت أنه مؤشر على المنافسة المتزايدة لسرقة شريحة من السوق التي من المتوقع أن تحقق عائدات تزيد على 15 مليار دولار (12 مليار جنيه إسترليني) خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي الوقت الراهن، على الأقل في المملكة المتحدة، لم يتحول الكثير من هذا البحث إلى شركات كاملة التطور، وما زال معظم العمل داخل الجامعات.

في جامعة "مانشستر"، على سبيل المثال، قام الباحثون بتجميع البيانات حول خطوات الأقدام، لبناء نظام يمكنه تحديد هوية شخص عبر الطريقة التي يمشي بها، بناءً على أشياء مثل خطواته أو طول قدمه.

وفي جامعة "كوينز" في بلفاست، أُجري كم هائل من الأبحاث في مجال التعرف البصري على الكلام والطرق التي يمكن من خلالها التعرف على الأشخاص بناءً على كيفية التحدث وما يقولونه.

وتحول جزء من هذا البحث إلى شركة تدعى "ليوبا"، التي تعمل الآن مع الحكومة على تطوير أدوات البحث عن "الكلمات الرئيسية"، لتكون قادرة على اكتشاف لغة خطرة من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة، وربما تسهم في وقف هجوم إرهابي.

ويعمل فريق آخر من الباحثين من جامعة ولاية نيويورك في بوفالو على نظام مشابه قائم على الرادار للتعرف على دقات القلوب، يعتقدون أنه يمكن استخدامه في المطارات في مجال أمن الحدود.

وقال وينياو إكسو، المؤلف الرئيسي للدراسة: "نبحث بنشاط عن شراكات في الصناعة لدمج تقنيتنا في منتجات العالم الحقيقي".

وأضاف: "يمكن الوصول إلى كلتا التقنيتين بدقة شديدة، ولكن من خلال القلوب، من السهل التزوير أو إخفاء هويتك. يمكن للناس ارتداء علامة أو تغيير تسريحة شعرهم لإخفاء أنفسهم، ولكن من الصعب حقا إخفاء القلب".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل الانطلاقة الكبرى لمنصة watch it

منذ يوم

الديهي يفجر مفاجأة: أردوغان أصله من يهود جورجيا (فيديو)

منذ يوم

كاتبة بحرينية تفجر مفاجأة: فندق شهير بالقاهرة يعرض الجزيرة كقناة رسمية لنزلائه

منذ ساعة و نصف

معروض للإيجار.. الأزمة النفسية التى يعيشها وائل قنديل

ads

الصور

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

الأكثر قراءة

خلال ساعات.. تفاصيل إعلان مصير أسعار البنزين

محمد الباز يكشف بالمستندات حقيقة الأموال القطرية في شركات محمد علي

شاهد.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها بالجيم

"مباشر قطر" تكشف تفاصيل لقاء الهارب محمد على بضابط المخابرات القطرية (فيديو)

أيام زمان

الوحش المصري في تركيا

علاء ولي الدين تقمص شخصية والدته الحقيقة في "الناظر صلاح الدين".. تعرف على القصة

فنانة مصرية تسببت باغتيال عالمة الذرة سميرة موسى.. تعرف عليها

سر إخفاء محمد عبدالوهاب لحياته الشخصية وإبعادها عن الإعلام

الصحة

5 مواد احذر من وضعها على بشرتك

الصوفية تبارك لـ"شيخ مشايخها" فوزه بزعامة ائتلاف دعم مصر

دراسة أمريكية: المستشفيات مصدر عدوى التهاب الصمام القلبى

أمل جديد لعلاج أخطر أنواع سرطان الثدي

الرئيس نيوز

القبض على موظفيّن في محافظة القاهرة متلبسيّن بـ"الرشوة"

هنيدي: هذه حقيقة صورتي مع الإعلامي الإسرائيلي في "الجونة"

ماذا قال ابن جمال خاشقجي بعد مرور عام على رحيل والده؟

الصحة: إنشاء وحدة "المسئولية الاجتماعية" للشركات لدعم مبادرات "الصحة العامة"

منوعات

تشيلي تكشف عن أكبر تلسكوب أرضي لمراقبة الفضاء «فيديو»

عريضة تطالب بأن تصبح إستونيا محايدة مناخيًا بحلول عام 2035

ترامب يهدد الجبنة الإيطالية الشهيرة

سائق يدهس 20 كنغرًا في أستراليا

كشكول

إنطلاق نموذج محاكاة الرئاسة الأمريكية باقتصاد القاهرة للعام الـ13

"التعليم العالي" تكشف ملامح الدراسة بالجامعة التكنولوجية بالقاهرة

غدًا.. حفل مشاريع تخرج كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية بدار الأوبرا

"التعليم العالي": افتتاح 3 جامعات تكنولوجية جديدة بالعام الجامعي الجديد

إسلام سياسي

بالصوت والصورة.. قادة الإخوان يعترفون بحملهم السلاح وانتهاج العنف

إخوانى منشق يكشف طرق استغلال "الإخوان" عناصرها

اعترافات الموالين للإخوان: "كل واحد يشيل شيلته"

داعية سلفى: "الجزيرة" تقود مخططًا شيطانيًا ضد مصر


زيت وسكر

هل سيتم اعادة هيكلة الموظفين بمرفق الكهرباء؟.. تعرف على الإجابة

بشرى سارة لمرضى سرطان الثدي!

حقيقة تثبيت سعر الأراضى العقارية بوزارة الإسكان

حملات تموينية مكثفة لضبط أسواق المنوفية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مساجد أردوغان.. أوكار تجسس!
محمد العسيري
محمد العسيري: عايزينها تبقى ثورة
د. منى حلمى
الذى يمنعنى فعلًا من أن أمشى على حَل شعرى
محمود عابدين
تحيا مصر
المزيد

الثقافة

بالصور.. "الأعلى للثقافة" يستضيف مؤتمر منتدى كفافيس الدولي الـ15

"ولاد البلد" في سيناء بـ20 ليلة عرض

للناشرين.. إليكم كتيب الاشتراك بمعرض القاهرة للكتاب 2020

تكليف "النهضة الحديثة" بشحن إصدارات الناشرين المشاركين بمعرض العراق

صفحتنا ع الفيس بوك