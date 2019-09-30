الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري

خصص الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، فقرة من المران الرئيسي للفريق، الذي أقيم اليوم الاثنين، للتدريب على الكرات الثابتة.



ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نادي المصري البورسعيدي بعد غد الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.



كما تطرق المران للتدريب على تسليم وتسلم الكرة في المساحات الضيقة، ثم شارك اللاعبون بتقسيمة في ختام المران تم خلالها تصحيح بعض الأخطاء الفنية.



وشهد مران اليوم تألق رباعي حراس المرمى محمد فوزي ومحمد مجدي وأيمن رجب ومحمود عبدالمنصف، كما خصص مدربهم سعفان الصغير تدريبات على كيفية التعامل مع التسديدات والكرات العرضية باعتبارهما أحد أهم نقاط القوة للفريق البورسعيدي.

