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أحمد موسى: السيسي يستمع إلى آهات المظلومين وينحاز للشعب

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:27 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستمع لأصوات المصريين وينحاز للشعب، وهو ما حدث في ملف بطاقات التموين.

وأضاف خلال برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بقول للمواطنين لو عندكم شكاوى الجأوا لربنا وللرئيس، محدش يخوف الناس الرئيس يستمع إلى المصريين، وأكثر شخص ينحاز لهم هو، وقراراته تصب لهم، وبقول للمواطنين لما يكون عندكم مشكلة كلموا الرئيس".

وتابع: "حذفت البطاقات التموينية لناس غلابة كتير في القرى، والرئيس استمع إلى آهات المظلومين، فالرئيس يعلم ولا يوجد شيء يخبأ في هذا البلد".

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