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محافظات

محافظ الغربية يوجه بالاستعداد لاحتفالات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:22 م
جريدة الدستور
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وجه محافظ الغربية المهندس هشام السعيد، الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في نطاقه، ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة القادمة والتي تضم عددًا من المناسبات الهامة تتمثل في احتفالات (6 أكتوبر - العيد القومي للمحافظة - المولد الأحمدي)؛ للخروج بها على غرار العام الماضي.

وأصدر المحافظ- خلال رئاسة المحافظ لجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الإثنين- توجيهاته لوكيل وزارة التموين بالغربية بزيادة المخزون الاستراتيجي للمحافظة من السلع الاستراتيجية ( أرز - سكر - زيت - بوتجاز - دقيق) وجميع السلع الأساسية الأخرى خلال الفترة القادمة وخاصة خلال احتفالات المحافظة بالمولد الأحمدي لوجود أكثر من مليون زائر خلال هذه الفترة.

كما وجه وكيل وزارة الكهرباء برفع درجة الاستعداد والطوارئ، تجنبًا لحدوث أعطال نتيجة زيادة الأحمال وتفعيل دور غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وإجراء التجارب العملية لربط المحولات بالديزل قبل حلول المولد الأحمدي وتوفير خيم بجانب كل ديزل لفرق الطوارئ مزودة بالمعدات وقطع الغيار اللازمة.

كما كلف إدارة الحماية المدنية بالمتابعة الدورية والتأكد من إحكام السيطرة وتنفيذ خطة تأمين قطاعات محيط المسجد الأحمدي وتوفير معدات وأفراد الإطفاء وعرض تقرير بالموقف أولًا بأول.

وفي سياق منفصل، أصدر السعيد تعليماته لرؤساء المدن والأحياء برصف الشوارع الرئيسية كمرحة أولى ثم رصف الشوارع الرابطة الفرعية كمرحلة ثانية وذلك بعد عمل محاضر انضمامية مع (شركة مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – الغاز – الاتصالات)، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مخطط تطوير كورنيش ترعة القاصد كاملًا بمدينة طنطا.

ولفت إلى الانتهاء من رصف أكثر من 40 شارع بطول 28.5 كم بمدينة المحلة الكبرى بتكلفة 75 مليون جنية في العام السابق.

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