مولودية الجزائر يتأهل لدور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية على حساب ظفار العماني

تأهل فريق نادي مولودية الجزائر، إلى دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، بعد تعادله مع مضيفه ظفار العماني بهدفي لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين بملعب المجمع الشبابي بصلالة في إياب دو الـ 32 من البطولة.



وافتتح عبدالعزيز حميد، باب التسجيل لصالح ظفار في الدقيقة 61، قبل أن ينجح هشام نقاش في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 75 عبر مقصية رائعة.



وتأهل المولودية بمجموع المباراتين؛ حيث فاز في لقاء الذهاب (1-0) والذي أقيم قبل أسبوع، بملعب 5 يوليو، بالعاصمة الجزائرية.

