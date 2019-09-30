الروسية ألكسندروفا تطيح بالرومانية هاليب المصنفة السادسة خارج بطولة الصين المفتوحة

تغلبت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا على الرومانية سيمونا المصنفة السادسة هاليب، اليوم الاثنين، 6-2 و6-3 وأطاحت بها من الدور الثاني لبطولة الصين المفتوحة للتنس، لتحقق ألكسندروفا أول انتصار لها أمام لاعبة من أول عشر مصنفات على العالم هذا الموسم.



وفقدت هاليب بطلة ويمبلدون، التي عانت من إصابة في الظهر أجبرتها على الانسحاب من بطولة ووهان الصينية الأسبوع الماضي، الإرسال ست مرات خلال مواجهة استغرقت 63 دقيقة أمام منافستها غير المصنفة.



وقالت ألكسندروفا: "كانت مباراة قوية لكن أعتقد أنها لم تلعب بشكل مثالي، أتذكر عندما تواجهنا لآخر مرة في سينسناتي كانت أكثر قوة من اليوم".



ولم تُظهر هاليب أي تأثر بالإصابة في الدور الأول خلال فوزها على ريبيكا بيترسون الصاعدة من التصفيات لكنها اعترفت الآن بأنها بحاجة للراحة من أجل التعافي، وقالت هاليب عقب المباراة: "لم أتعاف بشكل كامل بعد أول مباراة لذا كان من الصعب أن ألعب بشكل جيد، وبعد الإصابة في ووهان ساء الوضع لذا أحتاج للعودة للمنزل والحصول على راحة وعلاج".



وفي المباريات الأخرى، أفلتت المصنفة الخامسة الكندية بيانكا أندريسكو من انتفاضة البيلاروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش في المجموعة الثانية لتحقق فوزها الأول منذ بطولة أمريكا المفتوحة، وتغلبت أندريسكو 6-2 و2-6 و6-1 لتضرب موعدا مع البلجيكية إليسه ميرتنز في الدور الثالث.



وتفوقت المصنفة الثالثة الاوكرانية إيلينا سفيتولينا في شوطين فاصلين لتهزم الصينية وانغ يافان 7-6 و7-6 بينما انتفضت السويسرية بليندا بنتشيتش لتهزم المخضرمة الأمريكية فينوس وليامز 3-6 و6-3 و7-5، وتأهلت حاملة اللقب الدنماركية كارولين وزنياكي للدور الثاني بفوزها 6-1 و6-3 على الأمريكية لورين ديفيز.