"نادى الأسير الفلسطينى": إسرائيل تملك قانونًا يتيح تعذيب الأسرى

قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن وجود قانون يسمح بممارسة العنف والتعذيب بحق الأسرى هو وصمة عار لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها الدولة الوحيدة في العالم التي تنفرد بأن لديها قانونًا يجيز تلك الممارسات المخالفة للقانون الدولي.



وأضاف فارس خلال لقاء له في قناة الغد، أن حصول ضباط الأمن الإسرائيلي "الشاباك" على إذن قضائي لممارسة التعذيب يأتي لتحقيق غايتين، الأولى الظهور كدولة قانون، والثانية تضليل المجتمع الدولي بأن الذي يخضع للتعذيب هو الذي صدر بحقه قرار قضائي سمح بممارسة التعذيب، مؤكدًا أن أكثر من 95% من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتم اعتقالهم يُمارس بحقهم التعذيب، وأن كل مؤسسات دولة الاحتلال متورطة في تلك الجريمة.



وأوضح فارس، أن هناك العديد من الفلسطينيين قتلتهم سلطات الاحتلال بعد أن عذبتهم ميدانيًا للحصول على المعلومات التي تريدها، وزعمت أنهم قتلوا في ميدان الاشتباك؟



وأردف: "هناك دول تمارس التعذيب لكن لم يصل بها الأمر أن تسن نصًا قانونيًا يبيح التعذيب"، مشيرًا إلى أن الكنيست الإسرائيلي شرّع قانونًا بموجبه يسمح بممارسة "العنف المعقول".



