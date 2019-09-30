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فيديو جديد يحسم «منع إليسا» من دخول السعودية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:14 م
إليسا
إليسا
سناء إسماعيل
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تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة اللبنانية إليسا، خلال تواجدها بالسعودية وذلك بعد شائعات منعها من دخولها للسعودية.

وظهرت إليسا في الفيديو وهي تضع ضمادة طبية على يديها اليمنى ولم يكشف عن سبب ذلك، وحصد الفيديو على العديد من التعليقات التي تساءلت عن صحتها.

الفنانة اللبنانية كانت قد خضعت لجراحة في يدها قبل فترة بالخارج وذلك لإزالة تجمع مائي كان قد نتج بسبب تلقيها علاج لليكماوي خلال فترة علاجها من السرطان.

وكان جمهور إليسا، قد تضامن معها خلال الأيام الأخيرة بعد منعها من الغناء في السعودية، وعبرت عن سعادتها هي بذلك، وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "إن أكبر هدية يمكن أن أحصل عليها هي حب جماهير الغير المشروط ودعمهم الكبير.. أنا دائمًا قوية بسببك وأنا في أمان بين يديك كالمعتاد".

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