الصوفية تبارك لـ"شيخ مشايخها" فوزه بزعامة ائتلاف دعم مصر

توجهت الطرق والزوايا الصوفية فى مصر، بالتهانى والتبركيات، للدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الصوفية، ورئيس مجلسها الأعلى، لفوزه برئاسة ائتلاف دعم مصر البرلمانى.



وقال الشيخ سيد مندور نائب الطريقة السمانية، "نبارك لشيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور عبدالهادى القصبى، لفوزة برئاسة إئتلاف دعم مصر، متمنين له دوام التوفيق فى المسيرة السياسية والنهضة الصوفية التى تشهدها مصر فى ظل تزعمه للمشيخة العامة للطرق الصوفية".

