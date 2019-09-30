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اقتصاد

"أكسل سبرنجر" للنشر تقلص توقعات أرباحها

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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خفضت مجموعة الإعلام والنشر الألمانية "أكسل سبرنجر" توقعات أرباحها للعام الحالي، في ظل تراجع صناعة النشر وارتفاع تكاليف اللحاق بعصر الإعلام الرقمي.

وأشارت المجموعة إلى نفقات إعادة الهيكلة وتراجع مبيعات الأخبار والإعلانات المبوبة عن التوقعات، كأسباب لخفض تقديراتها لنتائج العام الحالي، وتتوقع المجموعة حاليًا تراجع إيراداتها خلال العام الحالي بنحو 5% في حين كانت تتوقع تراجع إيراداتها بأقل من هذه النسبة، كما قلصت الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل وأرباح الأسهم خلال العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه التوقعات ستزيد الضغوط على شركة الاستثمار المالي "كيه.كيه.آر أند كو" التي كانت قد حصلت في الشهر الماضي على الموافقة على شراء حصة من شركة "أكسل سبرنجر".

ويرى ملاك "أكسل سبرنجر" أن انضمام شركة الاستثمار المالي إليه سيسهم في تسريع وتيرة التحول إلى الإعلام الرقمي ويحسن قدرتها على تحسين أوضاعها المالية في ظل المعاناة التي تواجه صناعة الإعلام التقليدية.

وذكرت "أكسل سبرنجر" أنها تعتزم إعادة هيكلة قطاع الأخبار الألماني، والذي يتضمن عدة مطبوعات ورقية، منها صحيفة بيلد أكبر الصحف الألمانية اليومية من حيث التوزيع لتوفير 50 مليون يورو «55 مليون دولار» من النفقات، كما تعتزم "سبرنجر" دمج غرف الأخبار لديها وتقليص عدد المحررين.
ومسئولي التسويق والمبيعات ووقف طباعة صحيفتين مجموعة صحف "فيلت" في الوقت نفسه تعتزم "سبرنجر" استثمار 100 مليون يورو في قطاع الأخبار خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل التوسع في تحويل إصداراتها إلى الإصدار الرقمي.

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