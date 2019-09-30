شبانة: مصر تتجه إلى تدويل ملف سد النهضة

قال الدكتور أيمن شبانة الأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية، إن مصر أطلعت الدول العربية وسفراء الدول الأوروبية على حقيقة المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وبطبيعة المطالب والملاحظات المصرية، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر أمام الأمم المتحدة أن هذا السد لن يُبنى بالأمر الواقع، مؤكدًا أن مصر تتجه الآن إلى شرح موقفها دوليًا وطرحه على المجتمع الدولي.



وأوضح شبانة، خلال لقاء له في قناة الغد، أن اللجنة الوطنية البحثية الفنية المستقلة لبحث ملف سد النهضة، هي لجنة تم استحداثها منذ العام الماضي بهدف دعم المسار التفاوضي بشأن السد، معربًا عن اعتقاده أن تلك اللجنة لن تقدم أكثر من محاولة التفاهم حول المقترح المصري بزيادة عدد سنوات ملء بحيرة السد إلى 7 سنوات.



وأضاف شبانة، أنه في حالة رفض الجانب الإثيوبي للمقترح المصري، ربما تتم مناقشة مقترحات أخرى، من بينها تخفيض سعة التخزين ليصل إلى الحجم الأول الذي كانت قد أعلنت عنه إثيوبيا، أو زيادة عدد الفتحات في جسم السد، وربما تعمل أطراف أخرى على خط الوساطة، خاصة أن المسار التفاوضي بوتيرته الحالية أمر غير مرضٍ.



