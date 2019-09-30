الإثنين 30 سبتمبر 2019 الموافق 01 صفر 1441
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الجامعة الأمريكية تستضيف متعب وفضل وأحمد حسن للحديث عن أمم إفريقيا
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:05 م
أحمد حسن
تصوير : علاء أحمد
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