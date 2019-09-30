هاتف A70s الجديد من سامسونج (فيديو)

تستعد شركة "سامسونج" لطرح هاتفها المعدل الجديد Galaxy A70s بسعر منافس وقدرات تصوير جبارة.



وسيأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة SuperAMOLED بمقاس 6.7 بوصة بدقة عرض (24001080) بيكسل، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للهاتف باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا.



أما الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز فستأتي ثلاثية العدسة بدقة (64+8+5) ميجابيكسل، لتكون واحدة من أفضل كاميرات الهواتف، ولها القدرة على تصوير فيديوهات بدقة 4k، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميجابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.



وسيزود هذا الهاتف بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، معالج snapdragon-675 ثماني النوى، وبطارية بسعة 4500 ميلي امبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع (25 واطا).



وسيبلغ ثمن نسخته المزودة بذاكرة 1286 جيجابايت نحو 410 دولارات، أما النسخة التي ستأتي بذاكرة 1288 جيجابايت فسيصل ثمنها إلى 440 دولارًا.