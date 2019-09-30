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أيام زمان

الوحش المصري في تركيا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:56 م
فريد شوقي
فريد شوقي
نرمين يسر
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من منطلق مراقبة الاحداث السياسية الحرجة التي تدور في انحاء العالم من تصاعد التوترات الاقتصادية في بلدان هبط سعرعملتها واخرى ارتفعت، وخلافات حزبية وطائفية فيما بينهم ومؤامرات ومكائد قد تؤدي الى الخراب. نعود الى الوراء عدة عقود وقت ان اتفقت هذه البلاد على العمل يدا بيد لصنع واحد من ارقى فنون الارض، السينما.
وكان ان اتجه نجوم السينما المصرية للعمل مع جهات انتاج عربية واجنبية بعد تعرض مصر لهزيمة يونيو 1967 ومعاناة الفنانين من جمود الانتاج السينمائي، منهم من اتجه الى لبنان مثل نبيلة عبيد وناهد يسري وشمس البارودي وفاتن حمامة التي شاركت فريد الاطرش واحمد رمزي فيلم الحب الكبير وقتها وغيرهم والبعض اتخذ الاتجاه لدول الخليج مثل عمان والعراق ومنهم المخرج الكبير هاشم النحاس الذى عمل بالتدريس في اكاديمية بغداد للفنون.
ولكن وحش الشاشة فريد شوقي اتجه للعمل في تركيا بتحريض موفق من المخرج اللبناني ذو الاصول التركية "سيف الدين شوكت" على ان يقدم مع فريد شوقي اعمال سينمائية مشتركة بين فنانين اتراك وعرب كما فعلها شوكت لاول مرة في فيلم غرام في اسطنبول بطولة السوري دريد لحام والتركية "سيفدا نور"، ليقدم شوقي ستة افلام دفعة واحدة عام 1968 في تعاون مشترك ناجح في تركيا كممثل ومنتج. وهذه الافلام هى فيلم "جميلة" الذى عرف باسم "عثمان الجبار" امام الممثلة التركية المشهورة هوليا كوتشيت، وفيلم "خمس نساء مثيرات" و"البحث عن عريس" و"شيطان البسفور".
قدم فريد شوقي 15 فيلم مترجمين الى العربية والتركية وباق بعضهم في نسخة جيدة الى الان حيث اعتمد وحش الشاشة المصرية على السيناريست المصري عبد الحي اديب والمخرج نيازي مصطفي وحسام الدين مصطفي وغيرهم من مخرجين مصريين بارعين.
حقق فريد شوقي نجاح باهر في تركيا يعادل نجاحه في مصر حيث ان تاريخه السينمائي يسبقه خارج الحدود الجغرافية والذي خلق اجواء من الترقب والانتظارلافلامه في تركيا خاصة بعد ان حصل على جائزة البرتقالة الذهبية عن فيلم عتمان الجبار من مهرجان انطاليا 1969 كافضل ممثل مساعد اجنبي والذى يعتبر شوقي اول ممثل اجنبي يحصل على هذه الجائزة .
لم يحقق الفنانين امهاجرين النجاح الذي صنعة فريد شوقي فعند عودته الى ارض الوطن استكمل مشواره في السينما المصرية التي بدأت في استعادة زهوها اوائل السبعينيات.

مصادر: بايوجرافيا فريد شوقي

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