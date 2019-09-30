البابا تواضروس يبحث تأسيس دير قبطي للراهبات بأستراليا

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية تاماف كاترينا وتاماف أليصافيت من دير القديسة دميانة بالبراري.



وبحث البابا تواضروس الثانى معهما ترتيبات تأسيس دير السيدة العذراء مريم بمنطقة لورا، سيدني بأستراليا.



وكان قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل الأربعاء الماضي، وفد الأساقفة والراهبات القبطيات بعد عودتهم من زيارة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.